Pedro Pichardo qualifica-se diretamente para a final do triplo salto

O atleta português garantiu, esta terça-feira, um lugar na final do triplo salto dos Jogos Olímipicos de Tóquio. Pichardo saltou 17,71 metros e garantiu estar confiante para quinta-feira.

É a primeira vez nos Jogos Olímpicos e não podia ter começado da melhor forma. Pedro Pablo Pichardo, tido como um dos favoritos à conquista de medalhas, garantiu um lugar na final do triplo salto logo na segunda tentativa de qualificação.

O campeão da Europa em pista coberta, que tem como melhor marca pessoa os 18,08 metros alcançados em 2015 e detém o recorde nacional (17,95), salto 17,71 metros no segundo ensaio e estará no momento de todas as decisões, agendada para a madrugada de quinta-feira às três da manhã.

Depois de ter conseguido o objetivo, Pichardo, que se naturalizou português em 2017, não escondeu a satisfação e garantiu estar calmo para a final.

"O grande objetivo era passar a marca de qualificação e, depois de ter cometido um erro na primeira tentativa, consegui à segunda e não podia estar mais feliz. Sinto-me bem, sinto-me confiante e preparado para a final. Vou tentar fazer o meu melhor na quinta-feira", disse o atleta em declarações à RTP.