Pedro Pichardo quer bater recorde mundial: "Vou ver se sai um bom salto"

Atleta português sagrou-se esta quarta-feira campeão europeu de triplo salto.

Depois de conquistar a medalha de ouro de triplo salto no Campeonato da Europa, Pedro Pichardo não escondeu os objetivos para o futuro, entre eles bater o recorde mundial. "Estou muito feliz. É muito trabalho, está dentro do meu corpo. É fruto de muito trabalho e muita dedicação. Depois parece fácil. Continuar a conquistar títulos é o meu sonho e fazer grandes saltos. Por acaso, o Jonathan Edwards bateu o recorde do Mundo com a minha idade, 29 anos... A época ainda não acabou. Vou ver se sai um bom salto", referiu, em declarações à RTP.

Pedro Pichardo juntou esta quarta-feira o título europeu ao olímpico e mundial, depois de ter saltado 17.50 metros no Campeonato da Europa.