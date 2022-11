Pedro Pichardo renova contrato com o Benfica

Pedro Pichardo renovou esta sexta-feira o contrato com o Benfica, assinando um vínculo de, pelo menos, dois anos.

O Benfica anunciou que Pedro Pichardo renovou contrato com as águias, assinando um "vínculo multianual que inclui o ciclo olímpico de Paris e o que virá depois de 2024". Pichardo chegou ao Benfica em 2017 e é, atualmente, campeão europeu, Mundial e olímpico de triplo salto.

"O Benfica é a minha casa! Continuar em casa é uma honra, foi o Benfica quem me apoiou quando tomei a decisão de sair do país onde nasci, e tem-me apoiado para que eu continue ao mais alto nível do desporto. Para mim, é uma grande honra e sinto-me muito feliz!", começou por dizer aos meios oficiais do clube, prosseguindo: "O Benfica tem-me dado tudo e todas as condições para eu conseguir atingir os resultados que tenho obtido. Sinto-me em casa, em família! Desde que cheguei a Portugal, o Benfica tem-me apoiado desde o primeiro dia", disse aos canais do clube encarnado.