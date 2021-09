Pedro Pichardo vence triplo salto na Liga Diamante

JN Hoje às 20:08 Facebook

O português Pedro Pichardo, campeão olímpico de triplo salto em Tóquio2020, ganhou esta quinta-feira a final da prova na Liga Diamante, que decorre em Zurique, na Suíça.

O atleta luso-cubano saltou 17,70 metros, deixando a concorrência bem atrás. Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, foi segundo com a marca de 17,04 metros, enquanto o argelino Mohamed Yasser Triki ficou em terceiro lugar, com o registo de 17,03 metros.

O também português Tiago pereira ficou na quinta posição, com 16,61 metros.

Em femininos, Patrícia Mamona, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, foi quarta classificada, com 14,33 metros, numa prova ganha pela campeã olímpica, a venezuelana Yulimar Rojas, que saltou 15,48 metros.