Pedro Pichardo "voa" 17,30 metros e vence ouro no triplo salto

O atleta luso-cubano Pedro Pichardo venceu, este domingo, a prova de triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta de Torun, na Polónia.

Pedro Pichardo, de 27 anos, conquistou a medalha de ouro com a marca de 17,30 metros, alcançada no primeiro ensaio.

Em segundo lugar ficou Alexis Copello, do Azerbaijão, com 17,04 metros e em terceiro o alemão Max Heb, com 17,01 metros.

No segundo ensaio Pichardo saltou 17,09 metros, o terceiro e quinto foram considerados nulos, no quarto registou 17,06 metros.

O atleta do Benfica nasceu em Cuba e naturalizou-se português no final de 2017.

Já competiu em Campeonatos do Mundo por Portugal, mas em provas continentais esta é uma estreia.

Era o favorito ao ouro, por ser o líder europeu do ano, com 17,36 metros, e também por ter sido o melhor na qualificação em Torun, único a passar os 17 metros.

Há dois anos, foi quarto classificado nos Campeonatos do Mundo, mas no seu currículo conta ainda com duas medalhas de prata, em 2013 e 2015, ainda como atleta de Cuba.

Esta é a segunda medalha de Portugal nestes Europeus de Torun, depois do ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso, sexta-feira, elevando para 25 o total das medalhas lusas em todas as edições dos campeonatos.