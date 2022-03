Pedro Porro aconselhado ao Atlético de Madrid

Luís Antunes Hoje às 21:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube "colchonero" olha para o lateral espanhol como um alvo prioritário.

Pedro Porro, lateral direito do Sporting, está em alta e é apontado em Espanha como uma solução ideal para o Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone. O jogador, que se encontra cedido pelo Manchester City até ao verão, é visto pelo jornal "AS" como alvo prioritário para o plantel "colchonero" que com a saída de Trippier para o Newcastle ficou com Wass e Vrsjalko para a lateral direita. Mas o contrato deste último termina no verão.



A cumprir a segunda temporada no leão, o espanhol é peça determinante no Sporting que possui uma cláusula de opção de 8,5 milhões de euros.