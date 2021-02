Pedro Porro acusa Francisco Conceição de não respeitar o adversário

JN Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa do Sporting deixou, este domingo, uma mensagem nas redes sociais em que acusou o avançado do F. C. Porto de "não respeitar o adversário" e de o insultar.

Sábado foi noite de clássico no Dragão e o jogo continua a dar que falar, com o espanhol Pedro Porro a deixar uma mensagem no Twitter a criticar uma alegada atitude de Francisco Conceição. O defesa dos leões afirma que o jogador do F. C. Porto lhe chamou "filho da p..." após o apito final e vinca que, apesar de entender que Francisco estivesse "de cabeça quente", é preciso "ter valores e respeitar o adversário".

"Entendo que pudesse estar com a cabeça quente, tal como eu durante o jogo mas quando o árbitro apita tens que ter valores e respeitar o adversário e chamar me filho da p... não creio que seja o melhor. Está tudo bem, sportinguistas. Seguimos", escreveu Porro, numa publicação acompanhada de um vídeo.

Dragões e leões empataram (0-0), este sábado, no Estádio do Dragão, na 21.ª jornada da Liga. Sporting continua invicto no campeonato e mantém-se na liderança com dez pontos de vantagem.