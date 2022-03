Pedro Porro aponta ao Paços de Ferreira

Lateral recupera de lesão na anca. Técnico atento à cantera

O internacional espanhol Pedro Porro recupera de uma tendinopatia na anca direita e, ontem, fez apenas tratamento, na sessão de treino do leão. O lateral direito falhou a deslocação a Guimarães, mas tudo indica que esteja em condições para defrontar o Paços de Ferreira, no regresso do campeonato.

Por outro lado, o técnico Ruben Amorim aproveitou as ausências motivadas pelas seleções para chamar 11 elementos das equipas B e sub-23. Étienne Catena, Skoglund, Miguel Menino, Edu Pinheiro, Marsà, Vando Félix, Lucas Dias, Renato Veiga, Gonçalo Costa, Hevertton Santos e Diego Calai foram os eleitos.