Pedro Porro está feliz em Alvalade e ainda sonha com o Mundial

Numa reportagem publicada pela Federação de Futebol da Estremadura, de onde é natural, Pedro Porro fez uma viagem pela carreira, desde os tempos em que jogava pelo Don Benito até à chegada ao Sporting e à estreia na seleção principal espanhola.

"Há quatro ou cinco anos, jogava nos escalões jovens e, agora, estou no maior palco do mundo, que é a Liga dos Campeões. É um motivo de orgulho", confessou Pedro Porro, numa reportagem publicada pela Federação de Futebol de Estremadura.

O espanhol, de 23 anos, revelou que jogou futsal na infância e mostrou-se muito cómodo no sistema de jogo implementado por Rúben Amorim no Sporting. "Preocupo-me mais a defender, mas num clube como o Sporting, que tem a bola em 90% das vezes, encaixo perfeitamente no estilo de jogo", disse.

Pedro Porro recordou o dia em que soube do interesse dos leões em contratá-lo, após uma época positiva no Girona. "Estava de férias. Ligou-me o meu agente e disse-me que o Sporting me queria. Não pensei duas vezes. É um clube muito grande", disse.

Mais enfática foi a reação à primeira convocatória de Luis Enrique para a seleção principal espanhola, em março de 2021. "Foi uma bomba e um grande orgulho", confessou o ala direito, que ainda não desistiu de marcar presença no próximo Campeonato do Mundo: "Espero poder lá estar. Isso deixar-me-ia muito feliz".

A recuperar de um problema físico, Pedro Porro continua em dúvida para o jogo em Marselha, na terça-feira (17.45 horas), da 3.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões.