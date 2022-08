O clássico deste sábado, entre o F. C. Porto e o Sporting, a contar para a terceira jornada da Liga, ficou marcado pela expulsão de Pedro Porro. O jogador dos leões defendeu um remate da equipa azul e branca em cima da linha de golo com as mãos e acabou por ver o cartão vermelho.

Veja o lance:

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Sporting em jogo a contar para a terceira jornada da Liga. Evanilson, Uribe e Galeno marcaram os golos.