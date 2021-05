Pedro Porro garante que fica no Sporting: "Não tenho qualquer dúvida"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral do Sporting afirmou, este domingo, que pretende continuar a jogar de leão ao peito e mantém a esperança de ser convocado para a seleção espanhola.

Pedro Porro chegou esta época ao Sporting por empréstimo do Manchester City e destacou-se na equipa de Ruben Amorim, tendo disputado 37 jogos e marcado quatro golos. O espanhol foi cedido aos leões por duas épocas e até já foi apontado ao Real Madrid, mas o atleta não tem dúvidas: o futuro vai mesmo passar por Alvalade.

"Tenho contrato aqui, com o Sporting. Assinei por dois anos e não tenho qualquer dúvida. É verdade que não seguia muito o futebol português, mas a Liga tinha jogadores que conhecia, como o Pepelu [Vitória de Guimarães]. Desde que cheguei, percebi logo o quão físico era o jogo. Adaptei-me muito bem com o passar dos jogos. E, como disse o presidente no outro dia, competimos como compete o Sporting Clube de Portugal", disse em entrevista à agência EFE.

O jogo com o Boavista, em Alvalade, que deu o título nacional ao Sporting 19 anos depois, acabou por ter um sabor amargo para Porro, que se lesionou e teve de abandonar o relvado ainda na primeira parte. O percalço impediu Porro de ser convocado para a seleção sub-21 - "fiquei lixado!" - mas o lateral acredita que ainda pode ser chamado à seleção A, dado que até já foi um dos escolhidos de Luís Enrique, em março, para os jogos de apuramento para o Mundial de 2022 frente a Grécia e Geórgia, bem como para o particular com o Kosovo.

"Ia com a seleção de sub-21, se tudo corresse bem. Era suposto ir com eles. Veremos se poderei estar no Europeu, ainda está em risco, mas não posso dizer que não vou, pois a evolução está a correr bem e pode acontecer", concluiu.