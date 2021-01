Rui Farinha Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral espanhol marcou o único golo do Sporting - Braga perto do intervalo. Paulinho atirou à barra e Pote foi expulso quase no final.

O Sporting venceu a terceira Taça da Liga, após derrotar o Braga, por 1-0, graças a um golo de Pedro Porro, no fim da primeira parte. A partida não foi bem jogada, longe disso, devido ao mau estado do relvado provocado pela chuva intensa, mas os leões acabaram por ser mais eficazes e, por isso, levantaram o troféu. É o primeiro de Ruben Amorim no emblema verde e branco e, apesar de ter estado na bancada na segunda parte, por ter sido expulso, festejou a conquista de forma efusiva.

Além do regresso de Nuno Mendes, que teve luz verde da DGS para integrar a equipa, o técnico guardou outra surpresa. Jovane foi opção inicial, por troca com Nuno Santos, para manter o estilo de jogo direto dos leões, mas a primeira parte não permitiu nota artística, já que a bola ficava muitas vezes presa nas poças. Mas não faltou confusão e, após uma troca de palavras mais acalorada, Ruben Amorim e Carlos Carvalhal foram expulsos com vermelho direto.

E não é exagero dizer que o primeiro lance de real perigo deu em golo. Um lançamento de Inácio encontrou Porro, que, de pé direito e com um remate cruzado, abriu o marcador. O momento decisivo surgiu pouco antes do intervalo e, logo a seguir, um excelente "slalom" de Pedro Gonçalves quase originou o segundo. Um belo momento de futebol.

No segundo período, os treinadores mexeram e nos minhotos, que apresentaram o mesmo onze que derrotou o Benfica, a entrada de Paulinho foi revitalizadora. Depois de mais um bom lance de Pedro Gonçalves, o Braga colecionou várias oportunidades com selo de golo, entre os quais um remate de Paulinho à barra e um pontapé bastante perigoso de Al Musrati. No último quarto de hora, o duelo tornou-se completamente aberto mas foi o Braga, em desvantagem no marcador, que esteve mais perto de concretizar, num livre que Adán defendeu com dificuldade. No instantes finais, Pedro Gonçalves foi expulso, por protestos, e logo após o fim do jogo, houve confusão com algumas trocas de empurrões. Quem festejou foi o Sporting, que sucedeu aos minhotos na conquista da Taça da Liga.

Veja o resumo do jogo: