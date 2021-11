Pedro Porro já treina no relvado e está mais perto de voltar a jogar

João Faria Hoje às 21:21 Facebook

Lateral, que se lesionou com o Besiktas, espreita o regresso, na quinta-feira, frente ao Varzim, para a Taça de Portugal. Luís Neto e Coates ainda à margem.

O regresso dos campeões nacionais aos treinos, após o gozo de fim de semana de folga, confirmou os sinais de recuperação, em relação à condição física de Pedro Porro.

O lateral espanhol, que foi obrigado a sair devido a lesão no jogo com o Besiktas e entretanto falhou a visita a Paços de Ferreira, já treina no relvado e espreita o regresso à competição, depois de amanhã (20.15 horas), na receção ao Varzim, da Liga 2, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Porro sofreu uma microrrotura na coxa direita, no encontro da Champions com os turcos (triunfo leonino por 4-0), estando o processo de reabilitação a correr bem. No final da semana passada começou a fazer corrida, tendo entretanto já pisado o relvado.

Mais atrasadas estão as recuperações de Luís Neto (tendinopatia na coxa direita) e de Sebastian Coates (derrame no joelho direito), jogadores que continuam à margem da preparação, sem se treinar, estando, ambos, afastados da partida que se avizinha com os poveiros.

Com o regresso dos futebolistas leoninos das seleções programado para os próximos dias, o técnico Ruben Amorim já terá um alcance maior, em termos de opções, para os compromissos que se seguem. Face às ausências, o treinador sportinguista voltou a chamar aos treinos vários jovens da formação.

Para esta terça-feira está prevista a reintregração nos treinos, em Alcochete, de João Palhinha e Matheus Nunes (seleção A) e ainda de Sarabia (Espanha).