Pedro Porro reage a insultos: "Ser forte é a única opção"

JN Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do Tottenham Pedro Porro regressou, esta segunda-feira, às redes sociais para reagir aos insultos de que tem sido alvo desde que assinou pelos "spurs".

Depois da derrota (3-2) do Tottenham diante do Bournemouth na última jornada da Liga inglesa, Pedro Porro reativou a conta nas redes sociais para reagir aos insultos que tem ouvido e lido com a camisola dos "spurs". "Nunca sabes quão forte és, até que ser forte é a única opção que te resta. Obrigado a todos, pelas mensagens de carinho", escreveu o espanhol.

O extremo assinou pelo clube inglês na reta final do último mercado de inverno, depois de um investimento de 45 milhões de euros dos "spurs". Desde que chegou a Inglaterra, Porro, que alinhou em dez encontros, não tem tido dias fáceis e tem sido alvo de insultos e críticas, o que o levou a desativar as contas nas redes sociais.