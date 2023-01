Pedro Porro só sai do Sporting após a final com o F. C. Porto

JN Hoje às 13:00 Facebook

Dragões perto de garantir avançado para a equipa B. Novo central a caminho do Gil Vicente. Keylor Navas de saída do PSG, rumo à Premier League

Sporting: A transferência de Pedro Porro para o Tottenham continua em stand-by. Os leões pretendem contar com o lateral espanhol na final da Taça da Liga com o F. C. Porto, marcada para sábado, pelo que a eventual saída para Londres, por 45 milhões de euros, só deverá acontecer no início da próxima semana. Lamptey (Brighton) e Van Ewik (Heerenveen) são alvos difíceis para substituir Porro.

F. C. Porto: O avançado Luan Brito, do Fluminense, viaja nas próximas horas para a Invicta e será reforço da equipa B dos dragões. O F. C. Porto receberá o jogador na forma de um empréstimo de 18 meses, ficando com opção de compra do passe, que poderá exercer em junho de 2024, a troco de três milhões de euros. A cláusula poderá chegar a 4,5 milhões, se o atacante cumprir determinados objetivos.

Gil Vicente: O central Gabriel Pereira, que estava no Vilafranquense e chegou a ser apontado ao V. Guimarães, já está em Barcelos para assinar pelos gilistas. Em sentido contrário, Lucas Cunha vai deixar os "galos" para rumar ao Red Bull Bragantino, do Brasil, numa transferência orçada em 1,5 milhões de euros. O Braga tem 50% do passe do defesa e vai receber metade do valor total do negócio.

Casa Pia: O clube lisboeta prepara-se para contratar o lateral-direito Tomás Domingos, que estava no Santa Clara, apesar de não ter chegado a estrear-se pelo clube açoriano. O defesa, de 23 anos, destacou-se na época passada ao serviço do Mafra.

PSG: O guarda-redes Keylor Navas está de saída de Paris e já tem acordo com o Nottingham Forest para rumar à Premier League. Para que a transferência fique consumada, falta apenas o entendimento dos dois clubes.

Roma: O avançado Zaniolo quer sair da equipa romana, treinada por José Mourinho, e de Inglaterra surgem notícias de um interesse forte do Bournemouth, que estará disposto a pagar 30 milhões de euros pelo jogador. O Milan também já foi apontado como possível destino do atacante.

Inter: O adversário do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões prepara-se para reformular o plantel no final da temporada. De acordo com a imprensa italiana, os "nerazzurri" não irão prolongar os empréstimos de Lukaku e Acerbi, devendo perder os defesas Skriniar e De Vrij, que estão em final de contrato. Correa, D'Ambrosio e Gagliardini também estão de saída do clube milanês.

Everton: Após o despedimento de Frank Lampard, a imprensa inglesa avança que há um nome muito forte para se tornar o novo treinador dos "toffees". Sean Dyche, que esteve 10 anos no comando técnico do Burnley, será o preferido do clube de Liverpool.