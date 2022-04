Pedro Porro suspenso um jogo pela expulsão frente ao F. C. Porto

Defesa do Sporting falhará, assim, o encontro frente ao Boavista.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta sexta-feira que Pedro Porro vai ser suspenso por um jogo devido à expulsão no Estádio do Dragão, diante do F. C. Porto, na derrota por 1-0 a contar para a Taça de Portugal.

O defesa espanhol do Sporting foi admoestado com o cartão vermelho após uma entrada dura a Wenderson Galeno, extremo dos azuis e brancos. Com esta decisão, Pedro Porro vai falhar o encontro com o Boavista, na próxima segunda-feira, no Estádio do Bessa.