Pedro Proença convoca reunião de direção para debater a LigaPro

JN/Agências Hoje às 21:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, convocou, este sábado, uma reunião de direção extraordinária para terça-feira, para debater as consequências do final da LigaPro, devido à pandemia.

Em comunicado, o organismo avança que a reunião terá três pontos na ordem de trabalhos, o primeiro dos quais debater a "decisão relativa às consequências desportivas do término da competição" da LigaPro na época 2019/20.

Os outros pontos prendem-se com a "definição e decisão da verba do orçamento da LPFP para apoio às equipas da LigaPro" e a "aprovação do Regulamento de Apoios cedidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)" às mesmas equipas.

O Governo autorizou na quinta-feira a retoma à porta fechada da Liga, a partir de 30 e 31 de maio, mais de dois meses após a suspensão decretada a 12 de março, e a final da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e Benfica, mas a LigaPro não recebeu luz verde para poder retomar a competição.

Cumpridas 24 jornadas, de um total de 34, o Nacional (50 pontos) e o Farense (48) estavam em lugar de subida e o Cova da Piedade (17) e o Casa Pia (11) em posição de descida, sendo que, hoje, a FPF indicou o Vizela e o Arouca para subirem do Campeonato de Portugal, competição também dada por terminada, à LigaPro.