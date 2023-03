Pedro Proença diz que figura do delegado é "absolutamente vital" no futebol

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, considerou esta terça-feira, no Porto, a figura do delegado "absolutamente vital, naquilo que é o enquadramento do futebol em Portugal".

Para Pedro Proença, que recebeu a recém-criada Associação Nacional de Delegados de Futebol (ANDF), o delegado desempenha "um papel preponderante e tão importante como jogadores, treinadores e árbitros".

"Foi uma reunião muitíssimo positiva. Recebemos, pela primeira vez, a Associação Nacional dos Delegados de Futebol, depois de um périplo que a própria associação já iniciou e, quando foi solicitada esta reunião, dissemos presente", afirmou.

Pedro Proença adiantou que a LPFP deposita "absoluta confiança" na ANDF, entidade liderada por Paulo Renato e que pretende contribuir para o crescimento da classe, assim como trabalhar na evolução do projeto associativo.

"O delegado é uma figura que está a emergir e acredito que rapidamente consigam o reconhecimento de outros parceiros, num caminho sem retrocesso. E, naquilo em que a Liga puder ser útil, ajudaremos no que for preciso para que esta figura possa ser reconhecida, dado que o delegado representa um papel preponderante no desenvolvimento das competições profissionais", referiu.

Paulo Renato, presidente da ANDF, abordou o percurso que tem sido feito desde o nascimento desta associação, deixando também algumas linhas orientadoras sobre o futuro desta recém-criada organização.

"A ANDF está a dar os seus primeiros passos. Começámos por apresentar o nosso projeto ao IPDJ [Instituto Português do Desporto e Juventude] e à FPF [Federação Portuguesa de Futebol] e agora fomos recebidos pelo Futebol Profissional, a quem apresentámos as nossas ideias e onde fomos muito bem recebidos pelo presidente Pedro Proença", disse.

O responsável referiu "os objetivos em comum, sempre na defesa e valorização do papel do delegado, nas competições organizadas pela Liga, FPF e associações distritais, sendo que estas são a base do futebol português".

"Temos, por isso, de protocolar as nossas ideias com estas instituições, no sentido de desenvolver o estatuto de carreira do delegado, percorrendo todos os níveis rumo a uma bolsa que dê acesso às competições da UEFA e da FIFA, terminando na aceitação da nossa associação como sócia ordinária em Assembleia Geral da FPF", perspetivou.