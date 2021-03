Pedro Proença diz que Liga está a alinhar estratégias para retoma do desporto

JN Hoje às 16:55 Facebook

Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), revelou esta sexta-feira, numa publicação na rede social Facebook, que o grupo de trabalho financeiro reuniu-se no dia anterior para "alinhar estratégias" para a retoma total da atividade.

"O grupo de trabalho financeiro da Liga Portugal, no seguimento do que tem vindo a ser o acompanhamento e monitorização do impacto da covid-19 no futebol profissional, reuniu-se, no dia de ontem [quinta-feira], com o intuito de alinhar estratégias e prioridades para a retoma que todos ansiamos que se inicie o mais rapidamente possível", escreveu Pedro Proença.

E prosseguiu: "Continua a ser incompreensível o esquecimento a que o desporto, aparentemente, foi sujeito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Curiosamente, nos últimos dias, um excelente exemplo nos chegou do Reino Unido, com o anúncio de investimento por parte do Governo de 347 milhões de euros referentes a um pacote de subsídios ao desporto nacional. O financiamento será usado, em grande parte, para compensar a redução provocada pela restrição do acesso dos adeptos a estádios e instalações desportivas".

O presidente da LPFP considera que "o momento difícil" que o país atravessa "afigura-se como uma enorme oportunidade de se avançar com um conjunto de reformas estruturantes decisivas para o aumento de competitividade do futebol profissional".