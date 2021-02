Pedro Proença e o regresso dos adeptos: "O comportamento do público foi exemplar"

JN Hoje às 22:19 Facebook

O presidente da Liga elogiou, este sábado, o comportamento do público nas bancadas do Estádio S. Miguel, no Açores.

O duelo entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira, que a equipa da casa venceu por 3-0, ficou marcado pelo regresso dos adeptos às bancadas. Sónia Carneiro, Diretora Executiva da Liga, destacou o "privilégio" de voltar a ver as bancadas com público, ainda que com uma lotação reduzida.

"Hoje temos bons indicadores e, logo que haja luz verde do Governo, avançaremos para o tão desejado vibrar das bancadas, que todos os clubes anseiam. Dia 12 de março faz um ano que as competições pararam. Tivemos a capacidade de retomar e não parar já é um enorme passo para o futuro que perspetivamos a curto prazo, com os adeptos a voltarem a todos os estádios", afirmou.

Já Pedro Proença, presidente da Liga, destacou o comportamento "exemplar" dos adeptos.

"É com muita esperança que vemos a alegria dos adeptos regressar ao seu lugar: as bancadas. Nos Açores, no primeiro jogo com público em 2021, foi dada mais uma prova de que os adeptos são fundamentais para o futebol e parte imprescindível do espetáculo. Tal como já tinha acontecido em todos os jogos já realizados no passado, o comportamento do público foi exemplar e reforçou a certeza de que com os procedimentos adequados é seguro ter adeptos nos estádios de todo o país e acreditamos que esta será uma realidade a curto prazo", escreveu nas redes sociais.