Pedro Proença elogia aumento do tempo útil de jogo nas ligas profissionais

JN Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, vincou, na abertura do Fórum de Treinadores, o papel dos técnicos no aumento do tempo útil de jogo das ligas profissionais de futebol.

O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, elogiou, na abertura do Fórum de Treinadores, organizado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que se realiza no Centro Cultural Viana do Castelo, a melhoria do tempo útil de jogo nas competições profissionais de futebol.

"Criámos, esta temporada, a campanha do #NãoPara e fizemos do aumento do tempo útil de jogo uma das prioridades para 2022/2023. A forma como os treinadores acolheram esta ideia foi uma demonstração de responsabilidade por parte da classe. Estamos no caminho certo", elogiou o dirigente.

PUB

Pedro Proença destacou também a comissão de diálogo social, da qual fazem parte a Liga Portugal, a ANTF, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e o Sindicato dos Jogadores, e sublinhou o papel da Thinking Football Summit, "certame de todo o futebol português pensado para celebrar o nosso talento", cuja segunda edição se realiza entre os dias 7 e 9 de setembro.

O presidente da Liga Portugal vê o Fórum de Treinadores, que contou com a presença de Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro, e do presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo, Jorge Sárria, entre outras personalidades do futebol português, como um espaço nobre de "reflexão e discussão da nossa indústria".