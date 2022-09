Pedro Proença elogia gesto de fair-play na II Liga

JN/Agências Hoje às 16:14, atualizado às 16:32 Facebook

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, elogiou, este sábado, um gesto de fair-play do capitão do Torreense Guilherme Morais, no jogo da II Liga frente ao Académico de Viseu.

"Num lance em que foi assinalado pontapé de baliza a favor do Torreense, intercedeu junto do árbitro admitindo ter sido ele o último jogador a tocar na bola. A jogada acabou em pontapé de canto a favor do Académico Viseu", referiu Pedro Proença, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Proença considerou o gesto de Guilherme Morais como "notável" e defendeu que estes atos devem ser enaltecidos.

"A melhor liderança é exercida pelo exemplo. Guilherme Morais teve um gesto de capitão, que deve servir de exemplo a todos os jogadores", frisou.

O Torreense alcançou hoje a primeira vitória da época na II Liga, ao vencer no Estádio do Fontelo o Académico de Viseu, por 2-1, em jogo da quinta jornada.