Pedro Proença: Equipas portuguesas "têm dignificado e projetado o nome de Portugal"

Numa publicação escrita na sua página de Facebook, o presidente da Liga Portugal Pedro Proença destacou as campanhas portuguesas nas competições europeias e a ultrapassagem à França como a quinta liga mais bem cotada da Europa.

Com a qualificação do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Portugal tornou-se num dos cinco países com, pelo menos, três representantes na prova milionária, após os apuramentos diretos de Sporting e F.C. Porto. Com este feito e com ajuda do Mónaco, que falhou a presença nesta fase da competição, Portugal ultrapassou a França no ranking das ligas mais bem cotadas na Europa para a UEFA. Proença afirma que esta melhoria na classificação era algo que "tantos diziam inatingível".

"Lutar por este quinto lugar na presente época é um objetivo ambicioso, mas nada irrealista para as nossas equipas que, época após época, tanto têm dignificado e projetado o nome de Portugal. Para a crescente aproximação às grandes ligas europeias tem sido determinante o desempenho das equipas portuguesas nas competições da UEFA", escreveu.

Pedro Proença acrescenta que para que a Liga portuguesa seja cada vez mais vista como uma competição de topo, é importante manter a competitividade interna. Para isto, é necessário criar "condições de exigência e desenvolvimento", pois "só uma Liga mais forte e competitiva no seu todo, aumentará a possibilidade de sucesso de quem se bate internacionalmente", acredita Proença.

Várias dezenas de jogadores que vão competir nesta edição da Liga dos Campeões já tiveram passagem pelos campeonatos portugueses. Mantê-los no nosso país seria, na opinião de Proença, algo possível. Mas para isso, seria necessário que "existisse uma adequação do regime fiscal dos atletas profissionais", à imagem do que acontece noutros campeonatos.