Pedro Proença fala em dia histórico para o futebol português

Em intervenção no Thinking Football Summit, que arranca hoje no Pavilhão Rosa Mota, o presidente da Liga, Pedro Proença, acredita que a início do evento marca um dia "histórico para o futebol português".

"Este será um dos dias mais importantes para o futebol profissional. Lançámos o maior fórum de discussão sobre futebol e concretizámos um sonho que nasceu há três anos. Um desafio ambicioso, que abraçámos com ambição e sem medo. O resultado está aqui, à vista de todos. Este evento, com um conceito inovador, entra para a história do futebol português", disse o dirigente.

Proença destacou o "simbolismo" inerente à presença do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, na conferência e não deixou de dirigir umas palavras à cidade do Porto e ao seu presidente de Câmara, Rui Moreira.

"Obrigado, Dr. Rui Moreira, a si e a todos os profissionais do Porto. O futebol português está-lhe grato. Esta primeira edição não podia ser noutra cidade que não o Porto. Hoje a Liga Portugal é um ecossistema profissional, a crescer e a apostar na internacionalização, mas nunca perderá esta ligação umbilical com o Porto. É uma promessa que lhe faço", completou o presidente da Liga.