Pedro Proença quer regresso dos jovens à atividade física

JN/Agências Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, afirmou esta quarta-feira que é "imperativo" promover o regresso dos jovens à atividade física e garantir apoios para o desporto, também afetado pela pandemia da covid-19.

"A verdadeira extensão das consequências que a pandemia está a provocar para o desporto é ainda uma grande incógnita! Quantos clubes vão fechar as portas? Quantos jovens talentosos vão deixar de praticar desporto? Quais as perdas irreparáveis que o desporto viverá nos próximos tempos?", refere Pedro Proença, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O presidente da Liga de clubes salienta que é "imperativo acionar mecanismos de resposta urgentes" aos desafios. "Incentivar os jovens ao rápido regresso à atividade física e garantir que o desporto não ficará esquecido no leque de apoios previstos para a retoma de todas atividades", acrescentou

Pedro Proença referiu que uma recomendação do Parlamento Europeu apela à "inclusão do desporto entre os setores a serem financiados pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência e que visa fazer face à crise socioeconómica provocada pela pandemia da covid-19".

As entidades desportivas pediram hoje ao Governo soluções urgentes de forma a salvar o desporto em Portugal, manifestando preocupação pela falta de apoios ao setor, fortemente prejudicado pela pandemia de covid-19.

Em audição pública na Assembleia da República, solicitada pelo Partido Comunista Português (PCP), diversas entidades intervieram no sentido de exporem a situação atual do desporto, que, ao nível da formação, tem sido muito afetado, com as competições paradas desde março de 2020.