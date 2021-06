Pedro Proença satisfeito com regresso de adeptos, mas lamenta "futebol discriminado"

JN/Agências Hoje às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, mostrou-se agradado com anunciado retorno do público ao estádio, considerando que a decisão " só peca por tardia".

"Soubemos hoje que vamos ter finalmente o acesso do público às competições profissionais. Foi o resultado de um trabalho de vários meses em que não percebemos a forma discriminatória como o futebol profissional foi tratado", referiu o dirigente. Embora a percentagem de adeptos esperada na próxima temporada seja de 33% da lotação dos estádios, Proença assumiu que vai fazer esforços no sentido em que esse número possa ser aumentado.

"Felizmente, presidentes, sociedades, Liga, Federação e restantes entidades desportivas conseguiram, finalmente, o acesso do público aos nossos estádios. Depois do que assistimos no passado fim de semana, era incompreensível não ter público nos nossos estádios. Vamos trabalhar para que a próxima época possa ser distinta e trabalhar para que a percentagem de público nos estádios possa ser quase na plenitude e estamos preparados para esse cenário", finalizou