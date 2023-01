Pedro Proença sobre Mourinho: "Um dia trabalharemos juntos!"

JN Hoje às 14:59 Facebook

O JN pediu a Pedro Proença, presidente da Liga, um depoimento a propósito do 60.º aniversário de José Mourinho.

"Meu caro Zé ("Mister"). Não podia, naturalmente, deixar de te felicitar por mais um aniversário. Fá-lo-ei pessoalmente, como sempre tenho feito nesta nossa longa relação de amizade marcada por momentos inolvidáveis tanto dentro de campo como fora dele, mas aproveito este espaço para te dar os parabéns, não por celebrares 60 anos, porque ainda faltam uns dias, mas por tudo aquilo que tens feito pelo Futebol Português. Porque sendo certo que o treinador português é, hoje, mundialmente reconhecido pelas suas competências, é também inegável que há, neste particular, um pré-Mourinho e um pós-Mourinho.

As portas que com o teu talento, a tua qualidade, a tua personalidade e, acima de tudo, as tuas muitas vitórias ao longo de uma carreira brilhante abriste a Portugal a nível mundial é um feito apenas ao alcance dos grandes. Dos maiores. Daqueles que o Futebol Português não poderá, nunca, esquecer e a quem terá de ficar eternamente grato. Sabes bem que eu estou.