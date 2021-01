Pedro Rebocho é o sucessor de Oleg no Paços de Ferreira

JN Hoje às 20:05 Facebook

O defesa português chega à Capital do Móvel por empréstimo do Guingamp, onde está desde 2017. Na época passada esteve cedido ao Besiktas.

Pedro Rebocho será anunciado nas próximas horas como reforço do Paços de Ferreira, apurou o JN. O lateral-esquerdo, de 25 anos, regressa ao futebol português e jogará na Mata Real por empréstimo do Guingamp (França) até ao final da época.

Está encontrado, assim, o sucessor de Oleg, que rumou ao Olympiacos no início deste ano. Na Mata Real, Rebocho reencontrará Pepa, com quem trabalhou no Moreirense, na época 2016/17.

No Guingamp desde 2017, Rebocho já esteve em destaque no escalão maior do futebol francês e na época passada representou o Besiktas (Turquia).