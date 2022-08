Pedro Ribeiro deixa o Académico de Viseu

JN Ontem às 23:32 Facebook

Técnico de 36 anos estava ao leme do emblema da Liga 2 desde janeiro. Um empate e uma derrota no arranque do campeonato levaram a desfecho da ligação

O Académico Viseu arrancou a Liga 2 com um empate frente ao Benfica B e este domingo perdeu com o Moreirense por 3-1. Como consequência, o emblema beirão despediu Pedro Ribeiro, treinador que estava ao leme do clube desde janeiro.

"A Administração da Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Pedro Ribeiro e com a sua equipa técnica para a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo, com efeitos imediatos", pode ler-se, em comunicado.

Pedro Ribeiro teve ainda passagens como técnico principal de Gil Vicente, BSAD e Penafiel.