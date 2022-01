Pedro Ribeiro é o novo treinador do Académico de Viseu

Hoje às 17:41 Facebook

Dias após ter abandonado o comando técnico do Penafiel (Liga 2), Pedro Ribeiro foi anunciado como treinador do Académico de Viseu até ao final da próxima temporada.

O técnico, 36 anos, deixou o Penafiel na oitava posição da classificação e vai entrar nos viseenses, em pior posição na classificação, ocupando o 13.º lugar. O contrato que liga ambas as partes termina em 2022/23.

Pedro Ribeiro já tem alguma experiência nacional e internacional. Enquanto treinador-adjunto passou pelos sauditas do Al-Ahly, pelos gregos do Olympiakos, pelos turcos do Fenerbahçe e pelos alemães do 1860 Munchen, sempre ao lado de Vítor Pereira.

Enquanto técnico principal orientou o Gil Vicente e o Belenenses SAD, na Liga, e o Penafiel, na Liga 2.