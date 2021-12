Pedro Ribeiro já não é treinador do Penafiel

JN Hoje às 10:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Penafiel e o treinador Pedro Ribeiro chegaram esta quinta-feira a acordo para rescisão do vínculo que os ligava.

O técnico, de 36 anos, não resistiu às três derrotas consecutivas, pese uma delas ter sido contra o Sporting para a Taça de Portugal. Depois perdeu em casa com o Feirense (2-1) e fora ante o F. C. Porto B (3-1).

O clube duriense ocupa a oitava posição na Liga Portugal 2, com 23 pontos, menos 10 do que o líder Benfica B, fruto de apenas seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Resultados longes das expectativas iniciais para a época, que passavam pelo regresso ao escalão principal do futebol português.

Neste momento, a direção penafidelense trabalha no sentido de encontrar o sucessor de Pedro Ribeiro, que tinha contrato até ao final da época.