Pedro Santos faz história na Liga dos Campeões da CONCACAF

Aos 32 anos, o avançado Pedro Santos continua a fazer história ao serviço do Columbus Crew, equipa da liga norte-americana de futebol (MLS) que representa desde 2017.

Depois de se ter tornado no primeiro futebolista português a vencer a MLS, no ano passado, Pedro Santos também foi o primeiro jogador luso a marcar um golo na Liga dos Campeões da CONCACAF, prova disputada por clubes da América do Norte, Central, Caribe e ainda de três países da América do Sul, nomeadamente Guiana, Suriname e Guiana francesa.

O feito foi alcançado na madrugada portuguesa desta sexta-feira, na goleada (0-4) aplicada pelo Columbus Crew, na Nicarágua, sobre o Real Estelí. O triunfo da equipa norte-americana foi construído na primeira parte e Pedro Santos apontou o quarto e último golo, no primeiro minuto da compensação da etapa inicial, na conversão de uma grande penalidade.

O jogo foi referente à primeira mão dos oitavos de final da Champions daquele continente e a segunda mão, onde o Columbus Crew carimbará o apuramento para os quartos de final, está agendado para o próximo dia 16.

Pedro Santos, recorde-se, fez grande parte da formação no Sporting e no Casa Pia, por quem também se estreou como sénior. Passou depois pelo Leixões, V. Setúbal e S. C. Braga até viver a primeira experiência no estrangeiro, mais concretamente na Roménia, com a camisola do Astra Giurgiu. Ao fim de meio época lá, voltou a Portugal em 2013/14, época na qual representou o Rio Ave, novamente por empréstimo do S. C. Braga.

Na temporada seguinte, ganhou espaço na formação arsenalista, onde ficou até 2017, altura em que foi vendido ao Columbus Crew, a troco de dois milhões de euros.