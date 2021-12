Pedro Santos renova com o Columbus Crew

JN/Agências Hoje às 13:42 Facebook

O futebolista português Pedro Santos renovou contrato por mais uma época com o Columbus Crew, e uma opção para uma segunda, até 2023, informou, esta quinta-feira, o clube da Liga norte-americana de futebol (MLS).

"O Columbus Crew anuncia que renovou com o médio Pedro Santos para a Liga de futebol de 2022, com uma opção para 2023", refere a nota do clube, com o presidente Tim Bezbatchenko a deixar elogios ao jogador e ao "exemplo" que representa.

Pedro Santos chegou ao clube em agosto de 2017, a meio da época na MLS e concluiu este ano a sua quinta temporada, que o emblema terminou em nono lugar na conferência oeste, sem que se apurasse para os 'play offs'.

Na carreira, o extremo, de 33 anos, que fez parte da formação no Sporting, representou o Casa Pia, Leixões, Vitória de Setúbal, Astra Giurgiu, Rio Ave e Sporting de Braga, antes de assinar pelo clube norte-americano.

Nas redes sociais, o clube destacou alguns dos melhores golos do futebolista português.