Pedro Silva foi o melhor português nos Europeus de sub-23

O ciclista português Pedro Silva foi 11.º classificado na corrida de fundo sub-23 dos Europeus da categoria e de juniores em Anadia, no distrito de Aveiro. A prova foi conquistada, ao sprint, pelo alemão Félix Engelhardt.

Engelhardt foi o mais rápido nos 147,3 quilómetros, num sprint em que bateu o checo Mathias Vacek, segundo, e o italiano Davide de Pretto, terceiro.

O dia para o quinteto português em prova não foi positivo, com uma queda e troca de bicicleta para Afonso Silva a afetar o trabalho, além da ausência de Afonso Eulálio, que não alinhou à partida.

No final, Pedro Silva ficou-se pelo 11.º lugar, incluído no pelotão, que chegou a três segundos do grupo que decidiu a vitória, onde também se inseriam António Ferreira, 37.º, e Pedro Pinto, 45.º, com Pedro Andrade a terminar a prova no 65.º posto e Afonso Silva no 97.º lugar.

"Fizemos uma boa corrida, em termos coletivos, numa prova de grande dificuldade, não tanto pela natureza do percurso, mas mais pelo grande número de corredores de qualidade acima da média aqui presentes", explicou o selecionador, José Poeira, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Na corrida feminina, Daniela Campos sofreu uma queda e ficou-se pelo 40.º lugar.