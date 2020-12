Pedro Sousa em grande garante lugar nas "meias" do Maia Open

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:36 Facebook

Está em grande e é para continuar. O número dois português, Pedro Sousa, eliminou, esta sexta-feira, o belga Kimmer Coppejans, e garantiu lugar nas meias-finais do Maia Open, último torneio da época do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo de Ténis da Maia.

Pedro Sousa, número 113.º do ranking ATP, precisou de três sets para superar o belga Coppejans (179.º ATP), pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-1, em uma hora e 39 minutos. O tenista lisboeta - o único português ainda em prova - começou claramente a dominar, mas a meio do segundo set teve uma quebra de rendimento que o obrigou a decidir a partida no terceiro set. Onde, diga-se, fez uma exibição sublime.

"Estou contente por ter ganho. Acho que o primeiro e o terceiro sets foram os melhores que joguei até agora no torneio. Infelizmente tive um apagãozinho a meio do segundo [set], mas fui a tempo de corrigir e acabei com boas sensações", disse no final do encontro.

Na meia-final, Pedro Sousa vai defrontar o espanhol Bernabe Zapata Miralles (155.º ATP), de 23 anos, que esta sexta-feira venceu o suíço Henri Laaksonen, também em três partidas, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-4. Apesar de lhe reconhecer valor, as expetativas passam por atingir a final.

"Ele é um dos jogadores que, durante a quarentena, deu um salto, ganhou o seu primeiro torneio e já fez bons resultados a seguir. Está a jogar muito bem, é um jogador bastante complicado e tem pancadas muito fortes, mas vou tentar dar o meu melhor e ver que acontece", finalizou.