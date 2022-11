Pedro Sousa marca encontro com Nuno Borges na segunda ronda do Maia Open

JN Hoje às 18:15 Facebook

Pedro Sousa (atual 528.º classificado no ranking ATP) regressou, esta quarta-feira, com uma vitória ao Maia Open, palco da conquista do último título da carreira, e marcou encontro com o compatriota Nuno Borges na segunda eliminatória da prova.

Campeão em 2020, o lisboeta de 34 anos levou a melhor sobre o ucraniano Oleksii Krutykh (190.º) por 6-4 e 6-4 no derradeiro embate da primeira ronda de singulares para somar o sexto triunfo consecutivo no torneio.

Agora terá pela frente o maiato Nuno Borges, atual 93.º classificado na hierarquia masculina, finalista do Maia Open II em 2021 e cabeça de cartaz da presente prova, num duelo que vai ocorrer esta quinta-feira às 13 horas no Court Central do Complexo Municipal de Ténis da Maia.

Em sentido contrário, a jornada desta quarta-feira contou com duas derrotas portuguesas: João Domingues (276.º) apareceu visivelmente limitado na anca e cedeu perante o qualifier austríaco Maximilian Neuchrist (359.º) por 6-2 e 7-5; já Gonçalo Oliveira (485.º) não andou longe de uma das mais vitórias da carreira, mas foi o também austríaco Jurij Rodionov (120.º e segundo favorito ao título) quem saiu por cima por 3-6, 6-2 e 7-6(1).