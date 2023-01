Pedro Sousa nos "quartos" do challenger Oeiras 2

JN/Agências Hoje às 16:44 Facebook

O português Pedro Sousa qualificou-se para os quartos-de-final do challenger Oeiras 2, com Gonçalo Oliveira a cair na segunda ronda no complexo de ténis do Jamor.

Pedro Sousa, 494.º do ranking mundial e que recebeu um 'wild card' para entrar no torneio, derrotou o espanhol Pol Martin Tiffon (292.º), por 3-6, 7-5 e 6-4, em duas horas.

O tenista luso, que chegou a ser o 99.º do Mundo, não chegava aos quartos de final de um torneio do circuito 'challenger' desde maio de 2021. A última vez foi em Oeiras, mas num torneio 'outdoor'.

Na próxima ronda, Sousa vai defrontar Pierre-Hugues Herbert, 304.º da hierarquia, naquele que será o segundo encontro entre ambos, depois de o francês ter vencido na primeira ronda do Masters 1000 de Miami de 2021.

Já Gonçalo Oliveira (489.º do ranking mundial) teve sorte diferente e foi afastado pelo austríaco Maximilian Neuchrist (267.º), por 7-6 (7-4) e 6-3, em uma hora e 38 minutos.