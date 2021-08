Pedro troca Mourinho por Sarri e Rúben Dias perto da renovação

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:00 Facebook

Pedro foi oficializado esta quinta-feira como jogador da Lazio. Em Inglaterra noticiam que Rúben Dias deverá renovar contrato com o Manchester City em breve.

AS Roma: Pedro Rodríguez foi hoje oficializado como reforço da Lazio. O atacante não entrava nas opções de José Mourinho para a presente temporada e juntou-se aos comandados de Sarri, antigo treinador da Juventus, a custo zero. O lateral direito Florenzi está perto de se tornar reforço do AC Milan, segundo informa o jornal espanhol "AS", e deverá chegar a Milão por empréstimo com opção de compra.

Manchester City: A renovação de contrato de Rúben Dias pode estar para breve. Apesar de ter chegado há apenas um ano, o jornal "The Sun" avança que o City pretende premiar a boa temporada do central português com um novo contrato e salário duplicado. Segundo a mesma fonte, Dias recebe cerca de 5,5 milhões de euros por ano.

Leicester: ​​​​​​​Harvey Barnes renovou contrato com o Leicester até 2025. O avançado inglês marcou 13 golos na época passada e é considerado, aos 23 anos, uma das promessas das "Foxes" para o futuro.

Villarreal: ​​​​​​​Arnaut Danjuma foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Villarreal. O médio ofensivo chega proveniente do Bournemouth e assinou até 2026, tendo custado cerca de 23 milhões de euros ao clube espanhol.

Lyon: ​​​​​​​Emerson Palmieri deverá ser confirmado hoje como reforço do Lyon. O lateral esquerdo chega emprestado pelo Chelsea e assina contrato depois de realizar os exames médicos, informou o portal "Tuttomercato".