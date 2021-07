Pedro Valdés denuncia ameaças de morte após trocar o Sporting pelo F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 20:12 Facebook

O mais recente reforço dos dragões, Pedro Valdés, comunicou nas redes sociais o assédio que tem sofrido por ter trocado os leões pelo F. C. Porto. Entre as denúncias o ex-capitão do Sporting refere ameaças à família e pede alguma contenção por parte dos adeptos.

Eis a publicação do lateral, de 26 anos, na íntegra:

"Todo o ser humano tem o seu limite, eu também. Desde que saiu a minha transferência para o FC Porto que as minhas redes sociais têm explodido com comentários bastante desagradáveis e, até aí, vou deixando, porque entendo que a mudança tenha deixado as pessoas incomodadas. Mas o que não podemos ultrapassar são os limites da razão. Eu sou filho, pai, namorado, irmão, amigo... tal como todos vocês. Peço-vos calma e que pensem antes de escrever.

Toda a minha família já foi arrastada para estas linhas de redes sociais, já me ameaçaram vezes sem conta. Não faz sentido. Aceito que fiquem chateados com a minha decisão, não aceito que as pessoas não achem grave enviarem dezenas de mensagens com comentários sobre mortes, incitar a violência e a desgraça da minha família. Usaram o nome do meu irmão que eu também perdi em meras críticas.

Não podemos ser estas pessoas, estes seres que pensam que as palavras não têm preço. Há sempre uma altura que é preciso desligar e seguir em frente. Eu sou muito grato a tudo o que Sporting fez por mim, fui muito feliz em Lisboa. Hoje a vida tomou outro rumo. Tal como acontece a todos vós... O desporto é muito mais do que cores. O desporto somos todos juntos", escreveu o jogador.