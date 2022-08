Pedrosa e Campos conquistam prata no Cortegaça Futures de voleibol de praia

JN/Agências Ontem às 22:06 Facebook

A dupla portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos conquistou hoje a medalha de prata no Cortegaça Futures, etapa do Circuito Mundial de voleibol de praia, que se disputou no Centro de Alto Rendimento da modalidade, em Ovar.

Os portugueses foram derrotados na final por 2-1, pela dupla francesa composta por Calvin Aye e Quincy Aye, com parciais de 12-21, 21-14 e 13-15.

Para alcançar a final, Pedrosa e Campos tinham derrotado por 2-0, com parciais de 21-18 e 21-11, a dupla inglesa de naturalidade espanhola, os irmãos Javier Bello e Joaquín Bello, que terminaria em terceiro lugar após desistência dos alemães Huster e Pfretzschner.

No setor feminino, a dupla composta por Beatriz Pinheiro e Inês Castro obteve o melhor resultado nacional, terminando em quinto lugar.