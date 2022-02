Pedroso e Inter Milheirós avançam na Taça A. F. Porto

JN/Agências Ontem às 23:45 Facebook

Em dia de reposição de jogos em atraso destacam-se os triunfos do Pedroso e Inter Milheirós, em jogos da Taça A. F. Porto

O emblema da Divisão de Elite triunfou perante o Serzedo (Honra) nas grandes penalidades (4-3) depois de ter registado um empate, 2-2, durante os 90 minutos. No caso do emblema maiato, da Divisão de Honra, derrotou o Vila Boa do Bispo, da 1.ª Divisão, por uma diferença expressiva (4-1).

Divisão de Elite

Na Série 1, da fase de descidas, o Avintes derrotou o Grijó pela margem mínima, 2-1, e ascendeu ao segundo lugar da tabela, enquanto os gaienses seguem no penúltimo posto.

Divisão de Honra

Em jogo da 16.ª jornada, da Série 2, o Valonguense foi mais forte do que o Caíde de Rei e venceu por 2-0. Este resultado relança o emblema de Valongo na luta pela subida de divisão, ficando em terceiro lugar, e o Caíde de Rei mantém a 13.ª posição.

1.ª Divisão

Na competição que teve mais jogos em atraso repostos, no dia de hoje, o Sobrosa perdeu com o S. Vicente Pinheiro (1-2), em jogo da Série 2, enquanto na Série 1 o Águas Santas saiu goleado da receção ao Pedras Rubras B (0-4), enquanto o Baltar foi mais al​​​​​​​ém, sendo implacável com o Torrão (7-0).

2.ª Divisão

​​​​​​​Na última divisão da A. F. Porto o Várzea B empatou com o Tuías (1-1) e o Boim ganhou, 1-0, ao Melres.