Pedrouços e Sobrado querem impugnar o campeonato da elite

Maiatos reclamam utilização de um jogador do Padroense. Clube de Valongo contra o horário do Ermesinde-Vilarinho.

A segunda fase da Divisão de Elite começa no domingo, mas há quem esteja contra a realização da prova. O Pedrouços vai tentar impugnar a competição por alegar que Jair, do Padroense, devia ter cumprido um jogo de castigo relativo à época passada, por acumulação de amarelos. Já o Sobrado também deseja uma impugnação por entender que o jogo com o Lixa devia ter sido disputado à mesma hora do Ermesinde-Vilarinho, o que não sucedeu.

Tiago Silva, presidente do Sobrado, cita os regulamentos para explicar que a última jornada da primeira fase teria de ser disputada ao mesmo tempo. "Os regulamentos são claros. Se o Ermesinde tinha casos de covid-19, a sua obrigação era recorrer à equipa de sub-23. No passado recente, também tivemos de utilizar jogadores da equipa B devido à covid", salientou o dirigente do clube de Valongo. O caso está nas mãos da A.F. Porto, que, contactada pelo JN, preferiu não comentar a situação.