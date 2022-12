Cromos do Mundial: Pelé

Rui Miguel Tovar Hoje às 00:00 Facebook

Já se sabe de cor e salteado: Pelé é o único tricampeão mundial da história (1958, 1962, 1970) e o único a marcar de cabeça em duas finais. É obra. Recuemos agora até 30 Outubro 1970, dia em que termina o contrato de um determinado Edson, no Santos.

Sim, escrevemos o seu nome próprio porque ele era efectivamente o Edson Arantes do Nascimento, o cidadão, e não o Pelé, o rei do futebol. Pelo menos, na hora de receber o salário mensal: 5000 cruzeiros, qualquer coisa como 1959 euros.

Entre Outubro 1969 e Outubro 1970, período em que marca o milésimo golo, e se sagra tricampeão mundial pela selecção brasileira, o genial Pelé leva uma vida economicamente modesta. Quer dizer, com esse dinheiro poderia comprar cinco televisões topo de gama da Philips de 23 polegadas, dar uma prestação de 16 para um apartamento T3 no bairro mais nobre em Santos ou dar entrada para um Carocha novinho em folha, o carro mais popular do Brasil.