Pelé defende Vinícius Júnior: "O futebol é uma dança"

A lenda Pelé saiu em defesa do brasileiro Vinícius Junior, que foi visado pela forma como celebra os golos.

Tudo começou quando Pedro Bravo, presidente da Associação Espanhola de Agentes de Futebol disse no programa El Chiringuito que Vinícius Júnior tinha de parar com as "macacadas", numa alusão à dança que faz na comemoração dos golos.

Estas declarações foram interpretadas como racistas, tendo gerado uma onda de apoio no futebol brasileiro. A maior figura a sair em defesa do extremo do Real Madrid foi Pelé.

PUB

"O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar a sorrir. E nós continuaremos a combater o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes", disse o antigo avançado.

Além do astro do futebol mundial, também a Federação brasileira se pronunciou sobre este caso.

"Vai ter dança, drible, mas, acima de tudo, respeito. Na noite desta quinta-feira, o nosso atleta Vinícius Júnior foi alvo de declarações racistas. A CBF está solidária com ele e reforça: Baila Vini Jr.", escreveu o organismo no Twitter.