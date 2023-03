Pelé deixou 30% dos bens à viúva e citou suposta oitava filha no testamento

JN / AFP Hoje às 00:28 Facebook

O mítico futebolista brasileiro Pelé, que morreu em dezembro aos 82 anos, deixou 30% dos bens à mulher e citou no testamento uma mulher que poderá ser sua filha, disse, esta terça-feira, o advogado da viúva do ex-craque.

O único jogador de futebol a vencer três Mundiais de Futebol (1958, 1962 e 1970) deixou registado no testamento que a sua terceira e última mulher, Márcia Cibele Aoki, deverá ficar com 30% dos bens, incluindo "obrigatoriamente" a casa onde moravam no Guarujá, em São Paulo, disse o advogado Luiz Kignel. A herança inclui essa residência, outros imóveis e a participação na marca Pelé, explicou Kignel, acrescentando que o inventário completo ainda não foi feito e por isso ainda não se sabe qual é o valor total.

A abertura do processo de testamento de Pelé foi solicitada recentemente e a família está a trabalhar no inventário para depois dar lugar à distribuição dos bens.

O advogado revelou ainda que o testamento menciona a possibilidade de Pelé ter uma filha não reconhecida e que terá direito a receber parte dos 70% do património previstos para os outros sete filhos do ex-futebolista. "Ele indicou que haveria a possibilidade de haver outra filha, que dependeria de um teste de ADN que não foi realizado devido à pandemia e à condição [de saúde] dele", continuou o advogado.

Trata-se de uma brasileira que pede para ser reconhecida como filha do lendário jogador e sobre cuja vida pouco se sabe. A possível herdeira foi à Justiça brasileira para uma investigação de paternidade. Um tribunal de São Paulo ordenou em setembro de 2022 que Pelé realizasse um teste de ADN, segundo o portal "G1", que agora terá de ser feito num dos seus filhos.

A mulher seria a oitava filha reconhecida daquele que muitos consideram o melhor jogador da História, que morreu no dia 29 de dezembro em São Paulo devido a um cancro. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, em 1966, nasceram Kely, Jennifer e Edinho. Nessa época também nasceu Flávia, fruto de uma relação extraconjugal. Da segunda união, com Assiria Lemos Seixas, nasceram em 1996 os gémeos Joshua e Celeste.

Pelé também era pai de Sandra Machado, nascida em 1964 de um caso com uma dona de casa. Depois de uma batalha legal de cinco anos, os tribunais decidiram em 1996 a favor do reconhecimento da jovem, que não tinha relação com o pai e morreu de cancro de mama em 2006.

Com Marcia Cibele Aoki, com quem se casou em 2016, Pelé não teve filhos.