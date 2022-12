Pelé deseja sorte ao Brasil e diz que vai assistir ao jogo com Coreia do Sul

JN/Agências Hoje às 17:46 Facebook

O antigo internacional brasileiro disse que vai assistir, esta segunda-feira, ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul, dos oitavos de final do Mundial2022, a apoiar cada jogador da seleção canarinha.

"Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!", escreveu Pelé na rede social Twitter, num momento em que se encontra internado.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, detetado em setembro de 2021, mas também teve uma infeção respiratória, "tratada com antibióticos", explicou então a equipa médica.

Segundo o mais recente boletim clínico, divulgado no sábado, Pelé, de 82 anos, "tem tido uma boa resposta aos tratamentos à infeção respiratória, não apresentando agravamento do quadro clínico nas últimas 24 horas".

A mensagem hoje de Pelé à seleção é ilustrada com uma fotografia do jogador, acompanhado pelo pai, por ocasião do Mundial de 1958, o primeiro conquistado pelo Brasil, de um total de cinco, três dos quais do antigo jogador, também campeão em 1962 e 1970.

"Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo", descreveu o jogador, na fotografia de 1958, já na Suécia.

No Mundial2022 no Catar, onde o Brasil procura chegar ao "hexa", a seleção canarinha defronta, esta segunda-feira, a Coreia do Sul, em jogo dos oitavos de final da competição, com início às 19 horas.