Pelé homenageado durante celebrações da passagem do ano

Cerca de 80 drones recriaram a imagem de Pelé beijando uma taça durante as festividades de passagem do ano, na praia do Gonzaga, em São Paulo.

Durante os festejos de passagem do ano na praia do Gonzaga, em Santos, Pelé, falecido no dia 29 de dezembro, foi recordado com a ajuda de cerca de 80 drones, que recriaram a imagem do "Rei" a beijar uma taça, uma das suas imagens de marca.

Nos céus de Santos foi "escrito" o nome de Pelé, que surgiu ainda a dar toques com a bola e a "celebrar" um golo. O símbolo do Santos, clube onde o goleador passou grande parte da carreira, também surgiu em grande relevo.