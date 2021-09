Pelé hospitalizado há seis dias em São Paulo após exames de rotina

JN/Agências Hoje às 16:44 Facebook

O antigo futebolista brasileiro Pelé encontra-se hospitalizado em São Paulo desde há seis dias, após ter sido submetido a uma série de exames de rotina, confirmou hoje um dos seus representantes.

Edson Arantes do Nascimento, com 80 anos, realizou vários exames que tinham sido adiados devido à pandemia de covid-19, tendo assegurado que se encontrava bem de saúde, mas um representante confirmou esta segunda-feira que o antigo jogador continua internado no Hospital Albert Einstein.

Não foram dadas as razões pelas quais o antigo tricampeão mundial de futebol, considerado um dos melhores futebolistas de sempre, foi hospitalizado.

O jornal brasileiro Globo informa que os assessores de imprensa de Pelé explicaram que o antigo jogador esteve a fazer os habituais exames de rotina, mas que permanece internado devido a ter sido detetado um problema de saúde, que não foi divulgado pelo hospital.

Há uns dias, Pelé respondeu aos rumores que tinha desmaiado numa publicação na sua conta oficial de Instagram. "Não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer os meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!", Escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pelé (@pele)