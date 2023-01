Pelé vai ser enterrado no cemitério mais alto do mundo

JN Hoje às 15:06 Facebook

Glória do futebol brasileiro comprou campa no Memorial Necrópole Ecuménica, considerado o mais alto cemitério do mundo, porque transmite "paz e tranquilidade".

Foi em 2003, quase 20 anos antes de morrer, que Pelé encontrou e escolheu o sítio onde queria ser enterrado: o Memorial Necrópole Ecuménica, em São Paulo.

O local tem a particularidade de estar homologado há mais de 20 anos no Livro do Guinness como o mais alto cemitério do mundo, mas não foi essa a razão que levou a glória do futebol mundial a escolhê-lo. De acordo com o portal "UOL", Pelé considerava que o local não parece um cemitério e que transmite "paz espiritual e tranquilidade". "A pessoa não se sente deprimida, [nem] sequer parece com um cemitério", explicou em entrevista ao jornal "A Tribuna", em 2003.

Para além disso, é no Memorial Necrópole Ecuménica que também estão sepultados João Ramos do Nascimento, pai de Pelé que morreu em 1996, e o irmão do ex-jogador, Jair Arantes do Nascimento.

De acordo com o "UOL", o cemitério mais alto do Mundo "é cercado de natureza nas áreas comuns" e tem "pequenos lagos com carpas, patos, além do aviário com araras e outras espécies nativas da Mata Atlântica e um museu de automóveis antigos".