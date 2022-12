Pelé tranquiliza os fãs após ida ao hospital

Apesar de estar internado num hospital em São Paulo, Pelé fez questão de tranquilizar os fãs e agradecer o apoio. Deixou ainda uma mensagem de agradecimento à organização do Mundial do Qatar, que deixou uma mensagem luminosa num edifício a desejar as melhoras ao antigo craque brasileiro.

"Amigos, estou no hospital a fazer a minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como esta. Obrigado ao Qatar por esta homenagem e a todos que me enviam boas energias!", escreveu Pelé, de 82 anos, no Instagram.

Recorde-se que Pelé está a lutar contra um cancro no intestino desde 2021 e, segundo a ESPN Brasil, deu entrada no hospital com uma broncopneumonia.

